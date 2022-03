Unglück mit zwei Toten : Gericht verurteilt zwei Deutsche nach Bootsunfall auf Gardasee zu Haftstrafen

Brescia Nach einem tödlichen Bootsunglück auf dem Gardasee müssen zwei Deutsche für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Gericht in Brescia verurteilte die beiden Männer wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung.

Im Prozess nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee in Italien hat das Gericht in Brescia die beiden angeklagten Deutschen zu Haftstrafen verurteilt. Der Bootslenker erhalte vier Jahre und sechs Monaten und der Bootsbesitzer zwei Jahre und elf Monate, erklärte Richter Mauroernesto Macca am Montag in der norditalienischen Stadt.