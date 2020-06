Anhänger der „Boogaloo-Bewegung“ : Mutmaßlicher Rechtsextremist des Mordes an US-Polizisten beschuldigt

Washington Der Luftwaffen-Unteroffizier erschoss den Beamten während eines „Black-Lives-Matter“-Protestes in Kalifornien. Bei seiner Festnahme tötete er einen weiteren Polizisten. Der Mann gehört mutmaßlich einer US-Bewegung an, die einen Bürgerkrieg anstrebt.

In den USA ist ein kalifornischer Luftwaffen-Unteroffizier mit Verbindungen in die rechtsextremistische Szene am Dienstag des Mordes am einem Polizisten während der Black-Lives-Matter-Proteste beschuldigt worden. Wie das Justizministerium mitteilte, erschoss der Unteroffizier Steven Carrillo den Polizisten aus Oakland im Bundesstaat Kalifornien aus einem fahrenden Auto heraus bei einer Anti-Rassismus-Demonstration am 29. Mai gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis.