„Tallboy“ : Polnische Marine sprengt besonders schwere Weltkriegsbombe

Warschau Der 5,4 Tonnen schwere Sprengkörper von Typ „Tallboy“ war von knapp einem Jahr bei einer Vertiefung der Fahrrinne eines Meeresarms entdeckt worden. Die Vorbereitungen auf den Einsatz erwiesen sich als große Herausforderung.

Taucher der polnischen Marine haben in der Hafenstadt Swinemünde (Świnoujście) eine tonnenschwere Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt - rund ein Jahr nach dem Fund. „Man kann das Objekt jetzt als neutralisiert bezeichnen“, sagte ein Marinesprecher am Dienstag laut Nachrichtenagentur PAP. Die Bombe, die in der Fahrrinne eines Meeresarms lag, sei keine Gefahr mehr für den Schiffsverkehr zwischen Swinemünde und Stettin (Szczecin).