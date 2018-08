Bologna: Tanklaster explodiert auf Autobahn - zwei Tote

Bologna Feuerwehr-Großeinsatz im italienischen Bologna: In der Nähe des Flughafens ist es auf der Autobahn zu einer Explosion gekommen. Ein Lastwagen ist aus noch unbekannten Gründen explodiert. Die Behörden melden zwei Todesopfer.

Zwischen 60 und 70 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Einige von ihnen hätten schwere Verbrennungen erlitten. Andere seien von Glassplittern getroffen worden, als Fensterscheiben in umliegenden Gebäuden zersprungen seien, berichtete der Fernsehsender Sky TG24.

"Die Druckwelle war gewaltig", zitierte Ansa den Einsatzkoordinator der Feuerwehr, Giovanni Carella. Der Lastwagen war zunächst in Brand geraten und dann explodiert. Fotos zeigten einen Feuerball. Die Explosion setzte eine gefährliche Kettenreaktion in Gang: Brennende Trümmerteile setzten andere Autos in der Nähe in Brand, die teilweise auch explodierten.