Bologna: Insgesamt 145 Verletzte nach Explosion von Tanklaster

Bologna Nach der schweren Explosion in Bologna rollt der Verkehr wieder und die Behörden haben Bilanz gezogen. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 145 Menschen verletzt, ein Mann verlor sein Leben.

Unter den Verletzten seien vier Schwerverletzte, keiner davon schwebe aber in Lebensgefahr, teilte die lokale Gesundheitsbehörde USL am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Zuvor war die Rede von zwischen 60 und 80 Verletzten gewesen. Allerdings hätten nur wenige Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen, sagte ein Sprecher. Die meisten Patienten hätten sich Verbrennungen ersten bis dritten Grades sowie Verletzungen am Rücken zugezogen. Unter den Verletzten sind dem Transportministerium zufolge 14 Einsatzkräfte der Polizei.

Der einzige bestätigte Tote ist der Fahrer des Tanklasters, der am Montagmittag auf der Autobahn in Bologna ungebremst in einen Lastwagen gefahren war. Der Unfall löste zunächst einen Brand und vier Minuten später eine heftige Explosion aus, die ein Loch in die Autobahnbrücke riss. Der Feuerball erstreckte sich weit über die acht Fahrspuren hinaus. Es kam zu weiteren Explosionen.