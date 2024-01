Betäubungsmittelschmuggel Drogen in Holzfliesen – Rekordfund von Kokain in Bolivien

8,7 Tonnen des Rauschgifts seien - in Holzfliesen versteckt - in einem Lastwagen sichergestellt worden, teilte die bolivianische Antidrogenpolizei (FELCN) mit. Demnach seien die Drogen für den Weitertransport in die Niederlande vorgesehen gewesen. Ihr Marktwert belaufe sich auf über 526 Millionen US-Dollar.