Nach Kritik wegen Sicherheitsmängeln Boeing-Whistleblower wurde in den USA tot aufgefunden

Im Jahr 2019 hatte Barnett der „New York Times“ von Qualitätsproblemen in der Boeing-Fabrik in South Carolina berichtet, wo der von Fluggesellschaften hauptsächlich für internationale Flüge eingesetzte 787-Jetliner montiert wird. Er habe Metallspäne in der Nähe von Kabeln für die Flugsteuerung gefunden. Barnett sagte damals, es hätte „katastrophale Folgen“ haben können, wenn die scharfen Späne die Verkabelung beschädigt hätten. Nachdem er sich bei seinen Vorgesetzten beschwert habe, sei er in einen anderen Teil des Werks versetzt worden.