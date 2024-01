Wandstück im Flug abgerissen Schrauben locker – Inspektion bei Boeing nach Vorfall

Eine Alaska Airlines 737 MAX 9 mit 177 Menschen an Bord musste am Freitag notlanden, nachdem in 4900 Metern Höhe ein türgroßes Stück der Kabinenwand herausgebrochen war. In der Kabine kam es zu einem Druckverlust, Gegenstände wurden nach draußen gesaugt, aber wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt. Die Pilotin konnte das Flugzeug noch sicher in Portland landen.