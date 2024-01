Nach Notlandung Startverbot für Boeing 737 Max 9 nach Drama in der Luft

Nach dem dramatischen Zwischenfall mit einem herausgebrochenen Kabinen-Teil bei einer brandneuen Boeing 737 Max 9 in knapp 4900 Metern Höhe lässt die US-Flugaufsicht FAA 171 Maschinen des Typs vorerst nicht mehr starten. „Sie bleiben am Boden, bis sich die FAA davon überzeugt hat, dass sie sicher sind“, teilte die Behörde am Sonntag mit.