Starliner-Rakete Erster bemannter Raumflug des Boeing-Space-Shuttles abgesagt

Der mit Spannung erwartete Start der ersten bemannten Boeing-Starliner-Rakete ins All musste wegen technischer Probleme um mindestens 24 Stunden verschoben werden. Der Flug wurde weniger als zwei Stunden vor dem Countdown am Montagabend (Ortszeit) abgebrochen, weil ein Problem mit einem Ventil in der zweiten Raketenstufe nicht rechtzeitig behoben werden konnte, wie die Nasa in ihrem Live-Stream mitteilte.