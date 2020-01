Iran bekräftigt technischen Defekt : Boeing fing vor dem Absturz Feuer – Pilot versuchte noch Wendemanöver

Teheran Der Iran hat nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran bekräftigt, dass eine technische Ursache zu der Katastrophe geführt haben soll. Einen Notruf habe es aber nicht gegeben.

Die Besatzung des verunglückten ukrainischen Flugzeugs setzte iranischen Ermittlern zufolge nie per Funk einen Hilferuf ab. Die Besatzung habe versucht, das Flugzeug zurück zum Flughafen zu steuern, als es abstürzte, heiß es in einem am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Bericht der ukrainischen Behörde für zivile Luftfahrt. Bei dem Unglück waren am Mittwoch 176 Menschen ums Leben gekommen.