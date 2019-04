Flugschreiber im Visier : Äthiopien kündigt Untersuchungsbericht zum Absturz der Boeing 737 Max an

Rettungskräfte arbeiten an der Absturzstelle des Fluges 302 der Ethiopian Airlines in der Nähe von Bishoftu (Archivfoto). Foto: dpa/Mulugeta Ayene

Addis Abeba Innerhalb nur weniger Monate stürzen zwei Boeing-Maschinen des Typs 737 Max ab, bei den Crashs in Indonesien und Äthiopien kommen insgesamt 346 Menschen ums Leben. Äthiopien legt nun einen ersten Bericht zur Absturzursache der fast neuen Boeing vor.

Knapp einen Monat nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien will das ostafrikanische Land am Donnerstag einen ersten Bericht zur Ursache des Unglücks veröffentlichen. Das sagte der Sprecher des äthiopischen Verkehrsministeriums, Mussie Yiheyis, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Absturz der noch relativ neuen Maschine am 10. März unweit von Addis Abeba waren alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen.