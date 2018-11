Vier Tote nahe deutscher Grenze: Festnahmen nach Blutbad in Enschede

Enschede Am Dienstag wurden in der Stadt nahe der deutschen Grenze vier Menschen regelrecht hingerichtet. Die Polizei hat mittlerweile einen ersten Verdacht.

Nach dem gewaltsamen Tod von vier Männern in Enschede hat die Polizei bereits am Dienstagabend zwei Verdächtige festgenommen. Die Beiden seien in Dordrecht aufgegriffen worden, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung vom Donnerstagabend mit.