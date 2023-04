Attacke in brasilianischem Kindergarten 25-Jähriger tötet vier Kinder mit Axt

2021 tötete ein Angreifer in einer Kindertagesstätte ebenfalls in Santa Catarina mit einem Dolch drei Kinder unter zwei Jahren und zwei Erwachsene. Zwischen 2000 und 2022 gab es laut einem Bericht der Universität von São Paulo 16 Angriffe oder gewaltsame Vorfälle an Schulen, vier von ihnen in der zweiten Hälfte vergangenen Jahres. Die Untersuchung wurde von der Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Auftrag gegeben, der sein Amt Anfang des Jahres angetreten hat. Lula erklärte am Mittwoch auf Twitter, seine Gedanken seien bei den Familien der Opfer.