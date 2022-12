Naturkatastrophe in Übersee Mehr als 50 Tote bei arktischem Wintersturm in USA

In Erie County seien einige Menschen in ihren Autos erfroren, andere wurden auf der Straße in Schneewehen entdeckt, sagte Behördenvertreter Mark Poloncarz. „Das ist nicht das Weihnachtsfest, das wir uns gewünscht haben.“ Poloncarz sprach vom „wahrscheinlich schlimmsten Sturm in unserem Leben und in der Geschichte der Stadt“.