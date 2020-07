Klimawandel : Hunderte Tote bei Blitzeinschlägen in Indien

Hunderte Tote bei Blitzeinschlägen in Indien

Patna Für die Zunahme der Blitzeinschläge macht ein indischer Politiker die durch den Klimawandel gestiegenen Temperaturen verantwortlich. Der indische Wetterdienst warnt vor weiteren Blitzen in den nächsten Tagen.

Bei Blitzeinschlägen im Nordosten Indiens sind in den vergangenen Monaten mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen. Seit Ende März seien etwa 215 Todesopfer gemeldet worden, teilten die Behörden des verarmten Bundesstaats Bihar am Sonntag mit. Alleine in den vergangenen zehn Tagen seien 147 Menschen gestorben. Es handele sich um die höchste Opferzahl seit Jahren. Betroffen sind vor allem Landarbeiter und Bauern.