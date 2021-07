Mindestens 76 Opfer : Blitzeinschläge töten viele Menschen in Indien

Neu Delhi Extreme Gewitter haben zu etlichen Toten in Indien geführt. Viele Menschen wurden zudem verletzt. Einige der Opfer machten zum Zeitpunkt des Blitzschlages Selfie-Aufnahmen.

In Indien sind bei heftigen Unwettern mindestens 76 Menschen durch Blitzeinschläge getötet worden. In Jaipur, der Hauptstadt des Bundesstaates Rajasthan, starben rund ein Dutzend Menschen, als der Blitz in zwei Türme einer Festungsanlage aus dem 12. Jahrhundert einschlug, wie ein Polizeisprecher Saurabh Tiwari am Montag mitteilte. Unter den Toten waren laut örtlichen Medien mehrere Smartphone-Besitzer, die gerade Selfies schossen.