„Blitz-Saison“ in Bangladesch 133 Menschen sterben durch Blitzschläge

Todesfälle durch Blitzeinschläge kommen in dem dicht besiedelten südasiatischen Land zu dieser Jahreszeit häufig vor, wenn das Wetter von der Trockenzeit zur regnerischen Monsunsaison wechselt. Im April und Mai entstehen am Fuße des Himalaya-Gebirges ungewöhnlich viele Gewitter, die in den angrenzenden Regionen Indiens und in Bangladesch ausbrechen.