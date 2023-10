Impfung ist einzig effektiver Schutz Niederlande warnt vor Ausbreitung der Blauzungenkrankheit

Der niederländische Agrarminister Piet Adema hat vor der weiteren Ausbreitung der für Schafe und Rinder gefährlichen Blauzungenkrankheit gewarnt. „Es gibt einen großen Ausbruch“, sagte er am Montag bei einer gemeinsamen Stellungnahme mit Deutschlands Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und seinem belgischen Amtskollegen David Clarinval in Luxemburg. Mehr als 2500 Betriebe in den Niederlanden seien mittlerweile von der meldepflichtigen Krankheit betroffen. Es brauche einen wirksamen Impfstoff.