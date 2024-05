US-Show über Björn Höcke „Deutschlands schlechtester Geschichtslehrer aller Zeiten“

Am Ende des AfD-Segments warnt Oliver, die Rechtsextremen würden so bald nicht verschwinden. Sie würden nächsten Monat für die Wahl des Europäischen Parlaments antreten, zudem stünden in absehbarer Zeit regionale und Bundestagswahlen an. All das sei beunruhigend, so Oliver. „Denn mit dem Attentatsversuch auf einen zentraleuropäischen Regierungschef und dem Aufstieg einer rechtsextremen Partei in Deutschland scheint Europa zur Zeit die Hits des 20. Jahrhunderts zu spielen“, sagt der Komiker. „Selbst wenn einige frühere Geschichtslehrer sich weigern, die Parallele zu sehen.“