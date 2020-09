Großeinsatz der Polizei : Mehrere Verletzte bei Stichwaffen-Angriffen in Birmingham und London

Die Polizei hat die Livery Street in Birmingham abgesperrt. Foto: AFP/OLI SCARFF

Birmingham In der britischen Stadt Birmingham sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen durch eine Stichwaffe verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Auch in London wurden mehrere Menschen verletzt.

Wie viele Menschen betroffen sind, war noch nicht klar. Man wisse noch nicht, was passiert sei. Rettungskräfte seien vor Ort.

Der Sender BBC berichtet, die Polizei sei um 1.30 Uhr (MESZ) über einen Vorfall mit einer Stichwaffe informiert worden. Danach seien bei der Polizei mehrere Anrufe eingegangen.

Von einem „schweren Vorfall“ spricht die britische Polizei laut BBC, wenn schwerer Schaden entstanden oder ein Sicherheitsrisiko für die Öffentlichkeit bestanden habe. Die BBC zitiert einen Polizeibeamten so: „Wir können derzeit noch nicht sagen, wie viele Menschen verletzt wurden und wie schwer.“ In diesem frühen Stadium der Ermittlungen sei es nicht angemessen, über die Hintergründe der Taten zu spekulieren. Die Bevölkerung solle ruhig aber wachsam bleiben.

Messerstechereien sind ein großes Problem in Großbritannien. In den vergangenen Jahren hatte es auch Terrorattacken im Land gegeben, bei denen unter anderem Stichwaffen benutzt worden waren.

Auch in London sind fünf Menschen durch Stiche verletzt worden. Eine Person habe möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Samstagabend im Südosten der britischen Hauptstadt.

Fünf Menschen wurden laut Scotland Yard festgenommen. Auch beim Vorfall in London waren die Hintergründe zunächst unklar.

(vek/dpa/AFP)