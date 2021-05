Wie kommt der dahin? : 300 Tonnen schwerer Fettkloß in englischer Kanalisation entdeckt

Birmingham 1000 Meter lang, 300 Tonnen schwer - ein Fettkloß in der Kanalisation von Birmingham sorgt für Schlagzeilen. Und für Arbeit der Abwasserbetriebe. Es gibt auch einen Grund, warum sich der Fettkloß in der Kanalisation angestaut hat.

In England stellt erneut ein gigantischer Fettkloß die Abwasserbetriebe vor Herausforderungen. Der in Birmingham neu entdeckte Koloss erstrecke sich über rund 1000 Meter und wiege mit rund 300 Tonnen etwa so viel wie 250 Familienwagen, teilte das Abwasserunternehmen Severn Trent am Samstag mit. Man arbeite zwar rund um die Uhr daran, die Blockade zu entfernen, werde aber trotzdem voraussichtlich bis Juni damit beschäftigt sein.