Verleihung in Las Vegas : Drake bricht Rekord von Taylor Swift bei Billboard Awards

Las Vegas Drake räumt weiter ab! Der R&B-Sänger hat nun sogar die bisherige Rekordhalterin Taylor Swift überholt. Besonderer Dank gilt seiner Mama.

R&B-Star Drake hat bei den diesjährigen Billboard Music Awards gleich mehrmals abgeräumt und sogar den Rekord von Taylor Swift gebrochen. Bei der Gala in Las Vegas wurde der Kanadier unter anderem als bester Künstler und bester männlicher Künstler ausgezeichnet, für seine Hitplatte „Scorpion“ gab es zudem den Preis in der Sparte „Top Billboard 200 Album“. Außerdem wurde er als meistgestreamter Künstler, bester Rapper, bester Radio-Künstler geehrt und bekam einen Preis für seine Single-Verkäufe.

Mit einer Trophäe im Arm blickte Drake in seiner Dankesrede an die Decke und würdigte seine Mutter: Er sei ihr für dankbar für die vielen Male, die sie ihn zum Klavierunterricht, zum Basketball und zum Hockey gefahren haben - auch wenn „offensichtlich nichts daraus geworden“ sei.

Drake gewann am Mittwoch 12 Awards und hat nun insgesamt 27 - Sängerin Swift kommt auf 23 Billboard Awards. Sie war diesmal mit zwei Nominierungen dabei, ging aber leer aus. Gemeinsam mit Brendon Urie von Panic! at the Disco eröffnete sie die Show und gab die neue gemeinsame Single „ME!“ zum Besten. An pastellfarbenen Regenschirmen wirbelten Tänzer über die Bühne.