Überflutete Straßen, Stromausfälle und zerstörte Häuser wie hier in Pensacola, Florida: Tropensturm „Sally“ hat in den US-Bundesstaaten Alabama und Florida imense Schäden angerichtet. Der Hurrikan traf am frühen Mittwoch mit einer Geschwindigkeit von 165 Stundenkilometern (16. September) auf die US-Golfküste.