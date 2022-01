Ukraine-Krise : Bidens Redseligkeit und Europas Schwäche

Meinung Washington In der Ukraine-Krise treten zwei Probleme zutage. Zum einen Joe Bidens Redseligkeit, zum anderen die strategische Schwäche Europas. Letztere ist das eigentliche Problem.

Joe Biden hat mit seinem Fauxpas zur Ukraine-Krise gewiss keine Geheimnisse an Moskau verraten. Wladimir Putin weiß längst, dass es innerhalb der Nato unterschiedliche Sensibilitäten gibt. Während die ehemaligen Staaten aus dem Sowjetblock entschieden auf jede Aggression in der Ukraine reagieren wollen, denken die Deutschen daran, dass jeder zweite Kubikmeter Gas aus Russland kommt. Der US-Präsident reflektierte das in seiner unglücklichen Unterscheidung zwischen möglichen Reaktionen des Westens auf eine „geringfügige“ Invasion und einen Einmarsch auf breiter Front. In der Sache spricht Biden damit das Offensichtliche aus. Putin hat seine Truppen nicht erst seit gestern an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Er hat seine Absichten nie verheimlicht: Er will die nach dem Ende der Sowjetunion verlorenen Einflusszonen wiederherstellen. Putin interessiert dabei herzlich wenig, dass die Menschen von Kasachstan über die Ukraine bis Belarus nicht fremdbestimmt werden wollen. Ihm geht es um eine neue Sicherheitsarchitektur.