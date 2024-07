Nato-Gipfel in Washington Biden, Trump und eine verschworene Allianz

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, gerade zurück von einer Luftwaffenübung in Alaska, sagt in Washington auf eine Frage, wie es sich mit Trump und dem Elefanten im Porzellanladen verhalte: „Also, dieser Elefant ist ja permanent im Raum, egal wie klein der Raum ist.“ Man könne wie das Kaninchen auf die Schlange nun auch auf den US-Wahltag im November schauen. „Aber das hilft uns gar nicht. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“ Die Europäer müssten mehr für die eigene Sicherheit auf dem Kontinent tun und dabei die USA so entlasten, dass sie als „verlässlicher Partner auf unserer Seite bleiben, so wie wir an der Seite der Amerikaner bleiben“. Er wolle aber auf keinen Fall einen Beitrag leisten zum amerikanischen Wahlkampf, betont der SPD-Politiker. Er wolle auch nicht den Gesundheitszustand von Präsidenten oder Präsidentschaftsbewerbern diskutieren, dies verbiete sich für ihn. Biden hin, Trump her.