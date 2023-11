Biden ist 81 Jahre alt Weißes Haus wehrt sich gegen Sticheleien

Just am 81. Geburtstag des Präsidenten veröffentlichte sein 77 Jahre alter Vorgänger Donald Trump am Montag einen Brief von seinem Arzt Bruce Aronwald, in dem dieser dem Ex-Präsidenten einen „exzellenten allgemeinen Gesundheitszustand“ attestiert. Tests der kognitiven Fähigkeiten Trumps hätten „herausragende“ Ergebnisse geliefert. Sein Gewicht, seine Blutdruckwerte oder andere Testresultate erwähnte Aronwald nicht. Trump werde „auch in kommenden Jahren in den Genuss eines gesunden, aktiven Lebensstils kommen.“ Aronwald ist seit 2001 der Leibarzt Trumps und untersuchte ihn den Angaben zuletzt am 13. September.