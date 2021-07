Vierter Angriff auf Schule in einem Jahr : Bewaffnete Angreifer entführen 140 Schüler aus Internat in Nigeria

Bewaffnete Angreifer haben im Nordwesten Nigerias 140 Schüler aus einem Internat entführt. Es ist der vierte Angriff dieser Art innerhalb eines Jahres. Verdächtigt werden kriminelle Banden, die vom Rugu-Wald aus ein florierendes Lösegeld-Geschäft führen.

Der Angriff auf die Bethel Baptist High School war bereits der vierte dieser Art in Kaduna seit Dezember. Insgesamt wurden in Nigeria in den vergangenen acht Monaten mehr als tausend Schüler und Studenten entführt. Einige von ihnen befinden sich noch immer in der Gewalt ihrer Entführer. Hinzu kamen etliche weitere Angriffe auf Zivilisten. Allein in den vergangenen drei Tagen gab es in Kaduna drei Großangriffe, darunter am Sonntag auf ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben wurden acht Klinik-Mitarbeiter entführt.