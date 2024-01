Betrugsvorwürfe Der Fall Chiara Ferragni

Man muss bei Ferragni beginnen, sie wurde in Cremona geboren, ist heute 36 Jahre alt. 2009 begann sie mit einem Mode-Blog, „The Blonde Salad“, in dem sie über Kleidung und Accessoires schrieb und so Eintritt bekam in die Welt der Marken und Produkte. Der Blog wurde so viel gelesen, dass sie bald eigene Kollektionen lancierte. Die Frau machte sich durch geschickte Aktionen selbst zur Marke, ihr Jurastudium in Mailand gab Ferragni auf. 29,4 Millionen Follower hat die Italienerin auf Instagram, sie bezeichnet sich als digitale Unternehmerin und „eine der weltweit bekanntesten Ikonen der Italianità“.