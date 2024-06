Feuerwerk auf Superyacht Besatzung von Luxus-Jacht soll Waldbrand auf Hydra verursacht haben

Die Empörung ist groß: „Sperrt sie ein!“, forderten am Sonntag die Nutzer in griechischen sozialen Medien und „Brandstiftung muss noch viel härter bestraft werden!“ Auf der Insel Hydra war zuvor der einzige Pinienwald der Insel in Brand geraten, mutmaßlich, weil die Besatzung einer Superjacht für ihre Gäste ein Feuerwerk entzündet oder Leuchtraketen abgefeuert hatte, deren Funken die trockene Vegetation entfachten. 13 Besatzungsmitglieder wurden vorläufig festgenommen.