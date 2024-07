Rekord für Atlantik-Hurrikansaison Sturm „Beryl“ verwüstet Karibikinseln – sechs Tote

St. George's · Der erste Atlantik-Hurrikan der Saison ist in kürzester Zeit extrem gefährlich geworden. Nie war ein so kräftiger Wirbelsturm so früh gemessen worden. Die Wärme des Meers begünstigt starke Stürme.

03.07.2024 , 02:33 Uhr

Beschädigte Firscherboote nach dem Hurrikan: Auf Barbados waren die Schäden von „Beryl“ verhältnismäßig gering. Foto: AP/Ricardo Mazalan

Der Hurrikan Beryl ist über die östliche Karibik hinweggefegt und hat eine Spur der Verwüstung im Touristen-Paradies hinterlassen. Auf Union Island, der südlichsten Insel von St. Vincent und den Grenadinen, seien 90 Prozent der Häuser schwer beschädigt oder zerstört worden, sagte Ministerpräsident Ralph Gonsalves am Dienstag. Die zu Grenada gehörende Insel Carriacou ist von der Außenwelt abgeschnitten. Mindestens sechs Menschen starben. Mehr Stürme durch den Klimawandel - was ist dran? Extremwetter in Deutschland Mehr Stürme durch den Klimawandel - was ist dran? Unterdessen hat sich der Wirbelsturm leicht abgeschwächt. Wie das US-Hurrikanzentrum NHC weiter mitteilte, wurde er zur zweithöchsten Kategorie heruntergestuft. Zuvor hatte der Wind mit Geschwindigkeiten um die 270 Kilometer pro Stunde die Grenze für die höchste Kategorie deutlich übertroffen. Nach Angaben der US-Behörde National Hurricane Center (NHC) tobt Beryl derzeit etwa 893 Kilometer von der jamaikanischen Hauptstadt Kingston entfernt, mit maximalen Windgeschwindigkeiten von 257 Kilometern pro Stunde. „Beryl wird voraussichtlich ein mächtiger Hurrikan bleiben, wenn er im Laufe der Woche über das Karibische Meer zieht“, teilte das NHC am Dienstag mit. Er soll Jamaika am Mittwoch erreichen. Dort gelte eine Hurrikanwarnung. Bislang sechs Todesopfer durch Wirbelsturm „Beryl“ bestätigt Innerhalb von weniger als 24 Stunden hatte sich „Beryl“ am Wochenende östlich der Karibik von einem Tropensturm zu einem Hurrikan der Kategorie 4 entwickelt. Das Sturmzentrum traf am Montag über der zu Grenada gehörenden Insel Carriacou auf Land und verursachte schwere Zerstörung. Das volle Ausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar. Grenada meldete bislang drei Todesfälle, Venezuela zwei und St. Vincent und die Grenadinen einen. Vor seiner Hochstufung auf Kategorie 5 war der Sturm auf die zu Grenada gehörende Insel Carriacou getroffen. „Innerhalb einer halben Stunde wurde Carriacou plattgemacht“, sagte Grenadas Regierungschef Dickon Mitchell auf einer Pressekonferenz. Die Insel sei praktisch von der Außenwelt abgeschnitten, Häuser, Telekommunikations- und Treibstoffanlagen seien vom Wind dem Erdboden gleichgemacht worden. „Wir hatten in den letzten 12 Stunden praktisch keine Verbindung mit Carriacou, außer heute Morgen kurz per Satellitentelefon“, sagte Mitchell. Auf der 35-Quadratkilometer-Insel wohnen rund 9000 Menschen. Der Premierminister von St. Vincent und die Grenadinen, Ralph Gonsalves, erklärte, dass auf Union Island „90 Prozent der Wohnhäuser“ sowie der Flughafen schwer beschädigt oder zerstört worden seien. Auf der Insel Bequia habe es ein Todesopfer gegeben. Im Nordosten Venezuelas kam nach Behördenangaben ein weiterer Mensch zu Tode, als er von einem überschwemmten Fluss mitgerissen wurde. Zudem wurde Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez nach Angaben der Regierung von einem umstürzenden Baum getroffen. Sie sie schwer verletzt, aber bei Bewusstsein. Rodríguez war in den Bundesstaat Sucre gereist, um die Beseitigung der von Tropensturm „Beryl“ verursachten Schäden zu beaufsichtigen. 8 Bilder Historischer Hurrikan „Beryl“ trifft Karibikinseln 8 Bilder Foto: dpa/Ricardo Mazalan Auf Barbados wurden Häuser und Geschäfte überschwemmt und Fischerboote beschädigt, blieb von Schlimmerem aber scheinbar verschont. Ähnlich war die Lage auf Martinique, wo es teils zu Schäden an Booten und einigen Überschwemmungen kam. Was den Hurrikan „Beryl“ so besonders macht „Beryl“ ist der erste Hurrikan der Anfang Juni begonnenen Hurrikan-Saison im Atlantik. So früh in der Saison, die ein halbes Jahr dauert, wurde noch nie ein so starker Sturm registriert. Zwischenzeitlich maß das NHC Windgeschwindigkeiten um die 270 Kilometer pro Stunde. Ab 251 ist die höchste Kategorie 5 erreicht. Experten machen für den frühen, heftigen Sturm die Kombination aus Klimawandel und zyklische Wettermuster verantwortlich. Infolge des Klimawandels nehmen Anzahl und Heftigkeit extremer Wetterereignisse zu, insbesondere warmes Meereswasser macht starke Wirbelstürme wahrscheinlicher. Die US-Behörde für Ozean- und Atmosphärenforschung (NOAA) erwartet in diesem Jahr eine „außergewöhnliche“ Hurrikan-Saison mit bis zu sieben Stürmen der Kategorie 3 oder höher. Dies liege vor allem am Wetterphänomen La Niña sowie an den sehr hohen Temperaturen des Atlantiks. UN-Klimasekretär stammt von sturmgeschädigter Insel Carriacou Der von Carriacou stammende UN-Klimasekretär Simon Stiell erklärte: „Es ist klar, dass die Klimakrise bei Katastrophen zu einem neuen Rekordmaß der Zerstörung führt.“ Seine Familie in Carriacou war von dem Hurrikan betroffen. Nach Angaben von Stiells Büros wurden das Haus seiner verstorbenen Großmutter zerstört und sein Elternhaus schwer beschädigt. „Die Klimakrise wird immer schlimmer, und zwar schneller als vorhergesehen“, warnte der UN-Klimasekretär. Von Regierungen und Unternehmen müsse es daher deutlich ambitioniertere Klima-Aktionen geben. Jamaika bereitet sich auf Sturmflut vor Nun bereitet sich Jamaika auf schweren Regen und Wind sowie eine zu erwartende Sturmflut vor. Die Flughäfen von Kingston und Montego Bay sollen ab der Nacht vorerst geschlossen bleiben. Ministerpräsident Andrew Holness rief die Bevölkerung auf, sich mit Trinkwasser und Dosennahrung zu versorgen und, wenn nötig, in Sicherheit zu bringen. Ab der Nacht zum Donnerstag soll sich der Sturm den Prognosen zufolge den Kaimaninseln und später der mexikanischen Halbinsel Yucatán nähern.

