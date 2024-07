Windgeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde Heftiger Hurrikan „Beryl“ zieht über Karibikinseln

Der erste heftige Hurrikan der Saison hat sich am Montag seinen Weg in die Karibik gebahnt. Am Montag traf er als extrem gefährlicher Hurrikan der Kategorie 4 auf einer der Inseln von Grenada in den Kleinen Antillen auf Land, wie das Hurrikan-Warnzentrum in Miami mitteilte. Die örtlichen Behörden berichteten von abgedeckten Häusern und anderen Schäden. Dem Hurrikan-Warnzentrum zufolge waren auch lebensbedrohlichen Windböen und Sturmfluten möglich.