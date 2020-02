Weitere Deutsche aus China eingeflogen : Wuhan-Rückkehrer in Berlin mit mit Coronavirus infiziert

Berlin Seit rund einer Woche sind die 100 Wuhan-Rückkehrer in Germersheim in Quarantäne. Nun sind 20 weitere Deutsche aus der chinesischen Stadt zurück gekehrt. Sie sind laut der Berliner Senatsgesundheitsverwaltung negativ auf den Coronavirus getestet worden.

Die 20 deutschen Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Wuhan waren am Samstag in Berlin-Tegel gelandet und wurden in einem separaten Gebäudeteil der DRK-Kliniken Köpenick untergebracht. Dort sollen sie mindestens 14 Tage in Quarantäne bleiben. Die Tests sollen den Angaben zufolge alle vier Tage wiederholt werden. Die Inkubationszeit des Coronavirus kann bis zu zwei Wochen dauern.

Die Bundesregierung hatte entschieden, weitere Rückkehrer aus Wuhan in Berlin landen zu lassen. Vor über einer Woche waren bereits rund 100 deutsche Staatsbürger und Familienangehörige mit einer Maschine der Bundeswehr in Frankfurt am Main angekommen. Sie sind in einer Kaserne im pfälzischen Germersheim in Quarantäne.