Vorfall in Süd-England : Berichte über Schüsse an College in Crawley - Zwei Verletzte

Berichte über Schüsse an College in Crawley - Zwei Verletzte

Crawley Schüler und Beschäftigte eines Colleges im Südenglischen Crawley sind von der Polizei in Sicherheit gebracht worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein 18-Jähriger wurde festgenommen.

Bei einem Vorfall an einem College im südenglischen Crawley sind nach Polizeiangaben zwei Menschen leicht verletzt worden. Man habe am Nachmittag „Berichte über Schüsse“ am Crawley College erhalten und vor Ort einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, teilte die Sussex Police am Montag mit. Dabei seien eine Schusswaffe und ein Messer sichergestellt worden.