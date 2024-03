Nach Bergunglück in der Schweiz Suche nach vermisster Tourengängerin eingestellt

Nach dem Bergunglück am Wochenende im Schweizer Kanton Wallis mit mindestens fünf Todesopfern haben die Rettungskräfte die Suche nach einer noch vermissten Frau eingestellt. Die 28-Jährige aus Freiburg in der Westschweiz bleibe trotz aller eingesetzten Mittel „leider unauffindbar“, erklärte die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag. Wie bei Vermisstenfällen üblich, werde die Polizei punktuelle Kontrollgänge in dem betroffenen Gebiet vornehmen.