Nahostkonflikt eskaliert Netanjahu bestätigt – Israel im Krieg

In Israel eskaliert erneut der Nahostkonflikt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich am Samstag per Videobotschaft an die Israelis gewendet: „Bürger Israels, wir sind im Krieg“, sagte er. Nach Angaben der israelischen Armee wurden seit dem Morgen rund 2.200 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen. Die Hamas erklärte Israel den Krieg, die israelische Armee teilt mit, sie befinde sich aktuell in „Kriegsbereitschaft“, nicht in einem „Kriegszustand“ – trotz Netanjahus Worten.

Israel kündigte die Mobilisierung Zehntausender Reservisten an. Israelische Medien berichteten über mehrere Tote, hunderte Verletzte und eine nicht bekannte Zahl von Geiselnahmen durch Hamas-Kämpfer.