Unglück in Westafrika 34 Tote bei Explosion von illegalem Treibstofflager in Benin

Cotonou · In Benin in Westafrika kam es in einem illegalen Treibstofflager zu einer Explosion, in der Folge sind 34 Menschen gestorben.

23.09.2023, 20:44 Uhr

Durch den Brand nach einer Explosion eines illegalen Treibstofflagers sind in Benin in Westafrika mindestens 34 Menschen getötet worden. Es habe ein großes Feuer in der Stadt Seme Podji gegeben, sagte Innenminister Alassane Seidou am Samstag vor Journalisten. Das Unglück ereignete sich im Süden des Landes in der Nähe der Grenze zu Nigeria. Mehr in Kürze.

(aku/AFP)