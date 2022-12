Meldung aus dem Vatikan Benedikt XVI. ist sehr krank – Papst Franziskus bittet um Gebet

Bei der Generalaudienz im Vatikan rief er zu einem „besonderen Gebet“ für den 95-jährigen emeritierten Papst auf, „der in der Stille die Kirche unterstützt“. „Bitten wir den Herrn, ihn zu trösten und ihn in seinem Zeugnis der Liebe für die Kirche bis zum Ende zu unterstützen“, so das Kirchenoberhaupt.