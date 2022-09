Belieferte Kunden mit dem Fahrrad : Pariser Polizei fasst Koks-Kurier „Ben der Pfeil“

Paris Der dealende Fahrradkurier hatte den Ermittlungen zufolge rund 170 Kunden, die er regelmäßig mit Rauschgift versorgte. In seiner Wohnung lagerte er unter anderem sechs Kilogramm Kokain.

Die Pariser Polizei hat einen Koks-Kurier mit dem Spitznamen „Ben der Pfeil“ gefasst, der als Essenslieferant getarnt seine Kunden per Fahrrad beliefert hat. In der Wohnung des 27-Jährigen hätten Fahnder sechs Kilogramm Kokain und 450.000 Euro Bargeld in kleinen Scheinen gefunden, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Mittwoch.