Druckmittel genommen : Bella Thorne wird mit Nacktfotos erpresst - und twittert sie dann selbst

Bella Thorne, Schauspielerin und Sängerin, steht bei der Weltpremiere von Horrible Bosses 2 im TCL Chinese Theater in Hollywood. Foto: dpa/Jimmy Morris

Los Angeles Die Bilder seien „für eine spezielle Person gedacht“ gewesen, schrieb die Schauspielerin auf Twitter. Der Erpresser soll auch Fotos von weiteren Prominenten haben.

Die 21-Jährige stellte die Bilder, die eigentlich „für eine spezielle Person“ gedacht gewesen seien, online. Dazu postete sie am Wochenende eine Nachricht, in der sie schreibt: „Hier sind die Fotos, mit denen er mich bedroht hat. Mit anderen Worten: Hier sind meine Brüste.“

Nun könne sie besser schlafen, denn sie habe ihre Macht wiedererlangt. In den vorangegangenen 24 Stunden habe sie nur geweint, anstatt ihr neues Buch zu feiern.

Am Ende droht sie dem Erpresser: „Das FBI wird in Kürze bei dir sein. Also pass auf!“