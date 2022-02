Bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privatem : Belgien will Vier-Tage-Woche bei gleicher Arbeitszeit einführen

Ein Mitarbeiter in einem Büro tippt an seinem Arbeitsplatz auf einer Tastatur. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Brüssel Die belgische Regierung arbeitet an einer bedeutenden Reform des Arbeitsmarktes. Arbeitnehmer sollen ihre Wochenarbeitszeit künftig auf vier Tage verteilen können.

Arbeitnehmer in Belgien sollen ihre Arbeit künftig flexibel an vier statt fünf Tagen verrichten können. Die belgische Regierung einigte sich auf eine entsprechende Arbeitsmarktreform, wie Premierminister Alexander De Croo am Dienstag mitteilte. „Der erste Pfeiler ist, den Arbeitern mehr Flexibilität, mehr Freiheit zu geben“, sagte De Croo. Vollzeit-Arbeitnehmer sollen am Tag länger arbeiten dürfen, damit alle erforderlichen Stunden in vier Tagen geleistet werden können. Das solle etwa der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zugutekommen, so De Croo.