Rubbel-Los für fünf Euro Ukrainischer Flüchtling in Belgien gewinnt halbe Million Euro

Wie alle Gewinner von Summen über 100.000 Euro sei er für die Übergabe in die Lotto-Zentrale nach Brüssel eingeladen worden. „Er hatte sehr gemischte Gefühle“, sagte Lotto-Sprecher Joke Vermoere. „Seine Gedanken waren ganz klar in der Ukraine, und in diesen Zeiten ist es schwer sich zu freuen bei allem, was in seinem Land passiert.“ Gleichzeitig sei der junge Mann glücklich über seinen Gewinn und „voller Hoffnung“.