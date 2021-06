Gesuchter terrorverdächtiger Soldat : Jürgen C. tot in Belgien aufgefunden

Jürgen C. tot in Belgien aufgefunden

Brüssel Rund vier Wochen war nach dem Mann gefahndet worden. Jetzt ist die Leiche des gesuchten terrorverdächtigen Soldaten Jürgen C. im Osten Belgiens in der Nähe von Dilserbos gefunden worden.

Bei der am Sonntag im Osten des Landes gefundenen Leiche handele es sich um Jürgen Conings, erklärten Verteidigungsministerium und Generalstab am Abend gemeinsam. Zuvor hatte bereits die belgische Staatsanwaltschaft erklärt, es handele sich vermutlich um die Leiche von Conings. Dem Anschein nach habe sich der 46-Jährige erschossen.

Der mutmaßliche Rechtsextremist war am 17. Mai nach Todesdrohungen gegen den prominenten belgischen Virologen Marc Van Ranst in der Nähe des Nationalparks Hoge Kempen in der Region Limbourg verschwunden. Der Fundort der Leiche in Dilsen-Stockem liegt in der Nähe. Die Grenzen zu den Niederlanden und zu Deutschland sind nur wenige Kilometer entfernt.