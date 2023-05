Überzeugte IS-Unterstützer Polizei in Belgien nimmt sieben Terrorverdächtige fest

Belgien stand bereits mehrfach im Visier der Islamisten. Im März 2016 wurden bei Anschlägen am Flughafen und in einer U-Bahn-Station in Brüssel 32 Menschen getötet. Zu beiden Anschlägen bekannte sich der IS. Sie ereigneten sich nur wenige Monate nach den Anschlägen in Paris mit 130 Toten im November 2015, die vom IS in Brüssel geplant worden waren.