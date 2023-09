Mutmaßlicher Menschenhandel Dutzende Festnahmen wegen sexueller Ausbeutung in Belgien

Wegen mutmaßlichen Menschenhandels und sexueller Ausbeutung haben die Behörden in Belgien 25 Verdächtige festgenommen. 23 weitere Menschen wurden in Gewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel am Mittwoch mitteilte. 30 Bordelle im Norden der belgischen Hauptstadt seien versiegelt worden. Insgesamt wurden den Angaben nach 56 Orte in Brüssel, Antwerpen, Ostflandern und Lüttich von der Polizei durchsucht.