Verwirrung um Landesbezeichnung : Belarus oder Weißrussland – darum ist der Name politisch

Belarus oder Weißrussland – darum ist der Name politisch

Düsseldorf Im letzten Jahr hat sich „Belarus“ als Bezeichnung für das osteuropäische Land durchgesetzt, das früher zumeist als „Weißrussland“ bezeichnet wurde. Die Unterscheidung hat eine politische Dimension.

Nach der erzwungenen Landung eines Flugzeugs in Belarus am Sonntag wird international über den Vorfall berichtet. Auffällig ist dabei: Die meisten deutschen Medien sprechen inzwischen von „Belarus“ und meinen damit das Land, das hierzulande lange Zeit als „Weißrussland“ bezeichnet wurde. Der andere Name wird von vielen Medien sowie den großen Nachrichtenagenturen seit dem vergangenen Jahr verwendet. Im Sommer 2020 war zuletzt viel über Belarus berichtet worden, als es dort im Rahmen der Präsidentschaftswahlen zu schweren Protesten gegen den langjährigen Machthaber Alexander Lukaschenko gekommen war.