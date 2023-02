Gefährdete Indigene Brasilianische Behörden gehen gegen illegale Goldgräber vor

Das Gebiet der Yanomami ist ungefähr so groß wie Portugal, in ihm leben geschätzt 30.000 Ureinwohner, die von der von Goldgräbern verursachten Umweltzerstörung und von ihnen eingeschleppten Krankheiten gefährdet werden. Der Einsatz gegen die rund 20.000 in Goldgräberaktivitäten verwickelten Personen könnte Monate dauern, hieß es am Mittwoch.