Nach Protest in Gomel : In Belarus festgenommener Demonstrant ist tot

In Belarus festgenommener Demonstrant ist tot

Nach Protest in Gomel

Minsk Ein bei den Protesten gegen die Führung in Belarus festgenommener Demonstrant ist nach Behördenangaben im Gefängnis gestorben. Er wurde in der Stadt Gomel bei Protesten festgenommen.

Der 25-Jährige sei gestorben, nachdem er am Sonntag in der Stadt Gomel bei einer Demonstration gegen die Präsidentenwahl festgenommen und zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt worden sei, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.