Fotos Tausende kommen zu Nawalnys Beerdigung in Moskau

Polizisten bewachen den Friedhof Borissowskoje, Moskau, Russland wo die Beerdigung des russischen Oppositionsführers Nawalny stattfindet soll. Russlands Machtapparat hat vor der an diesem Freitag geplanten Beerdigung des Kremlgegners Alexej Nawalny an der Kirche und am Friedhof eine für die Trauernden beispiellose Drohkulisse aufgebaut. Metallgitter wurden weiträumig aufgestellt, Dutzende Einsatzfahrzeuge mit Uniformierten bezogen schon am frühen Morgen Stellung, Uniformierte überprüften Dokumente und persönliche Gegenstände von Passanten, wie russische Medien meldeten.