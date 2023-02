Nach Dokumentation über indischen Premierminister Einkommensteuerbehörde durchsucht BBC-Büros in Indien

Die indische Einkommensteuerbehörde hat einem Medienbericht zufolge die Büros der britischen BBC in Neu Delhi und Mumbai durchsucht. Die Nachrichtenagentur Press Trust of India berief sich in ihrem Bericht auf nicht identifizierte Behördenvertreter. Drei Beschäftigte der britischen Rundfunkanstalt sagten der Nachrichtenagentur AP, dass eine Durchsuchung in den BBC-Büroräumlichkeiten in Neu Delhi am Dienstag begonnen habe. Die Steuerbehörde wollte die Berichte nicht kommentieren. Von der BBC gab es zunächst keine offizielle Reaktion.